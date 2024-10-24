السعودية | “بيبان 24” يحتضن أكثر من 100 متحدث على مسرح Biban Talks لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب الابتكار

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “بيبان 24” يحتضن أكثر من 100 متحدث على مسرح Biban Talks لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب الابتكار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يستعد ملتقى “بيبان 24″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، لاستضافة أكثر من 100 متحدث بارز ضمن مسرح Biban Talks خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتهدف الفعالية إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز التواصل بين الخبراء والمستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في دعم منظومة ريادة الأعمال.

ويهدف ملتقى بيبان 24، الذي يقام تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، لإبراز الشغف الريادي، واستعراض نجاحات الشركات الرائدة محليًا وإقليميًا وعالميًا، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في المملكة.

كما يسعى إلى تعزيز ارتباط المجتمع بريادة الأعمال، وتقديم الإلهام والحلول العملية للمشروعات الناشئة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويعد مسرح Biban Talks أحد فعاليات الملتقى ومنصة رئيسية تجمع رواد الأعمال، والمستثمرين، والخبراء؛ لمناقشة موضوعات متنوعة تشمل الإعلام، والسياحة، والبيئة، والتعليم، والرياضة، والتمويل، والاستثمار، إلى جانب التطرق للقطاعات غير الربحية والمالية.

وتوفر الفعالية، التي تحتضن أكثر من 150 مشاركًا، بيئة تفاعلية تتيح لرواد الأعمال مشاركة قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة لتطوير الأعمال، كما تشهد حضورًا متميزًا من الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعين العام والخاص.

وتسعى Biban Talks إلى تمكين الشباب والفتيات عبر تعزيز فرص نجاحهم وتوسيع مداركهم حول بناء وإدارة الشركات الناشئة، كما تسهم في رفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال بأهمية تطوير أعمالهم التجارية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية.

ومن خلال فعاليات “بيبان 24″، يتم تحفيز أصحاب الأفكار الريادية على إطلاق مشاريعهم، وتوفير بيئة أعمال مبتكرة تعتمد على التقنية وثقافة الابتكار، ما يعزز من تنافسية المملكة في الأسواق العالمية.

ويوفر الملتقى منصة شاملة لتبادل الخبرات، واستكشاف أحدث الاتجاهات في ريادة الأعمال، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي والدولي.

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