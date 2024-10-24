شكرا لقرائتكم خبر عن حظر الرعي بالغابات.. و20 ألف ريال غرامة مخالفات الغطاء النباتي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والتي حدد فيها ضوابط الغابات المحمية والمراعي والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.
وحظرت اللائحة الرعي في الغابات المحمية والغابات المتدهورة والغابات التي يحددها المركز لاعتبارات تنموية أو بحثية، أو المستزرعة، مع منع ممارسة أي نشاط في أراضي الغابات التي تعرضت للاحتراق.
وأكدت على حظر ممارسة أي نشاط في المتنزهات الوطنية إلا بتصريح ترخيص من المركز، ويتولى المركز اقتراح أراضي الغطاء النباتي المناسبة لتخصيصها كمنتزهات وطنية، أو برية، أو جيولوجية، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.
يعمل المركز على تصميم وإنشاء وتشغيل والإشراف على المتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بناءً على دراسات تفصيلية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجغرافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: (تجهيز المتنزهات بالبنية التحتية والمرافق العامة، مثل مبنى الإدارة، ومراكز الزوار، والمسارات والبوابات والخدمات ودورات المياه والمواقف وغيرها من التجهيزات اللازمة، بما يتناسب مع طبيعة المنتزه البيئية).
ويلتزم المركز بوضع خريطة للمنتزه ولوحات إرشادية ولافتات توعوية، وأخرى تحذيرية وإيضاح العقوبات والغرامات التي ستطبق عند مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
في حال طلب تراخيص الأنشطة العلمية والبحثية المتعلقة بالغطاء النباتي، ألزم المركز طالب الترخيص بتقديم المستندات التالية أسماء الجامعات ومراكز البحوث المشاركة، السعودية والأجنبية، وأسماء الباحثين أو الفنيين أو الطلاب المشاركين والمتدربين في كل بحث، والهدف من الدراسة أو البحث، ومدتها المواقع المقترحة لإجرائها وتفاصيل عن عينات الموارد النباتية الوراثية المحلية، أو أي من أجزائها الخضرية، أو التكاثرية التي سيتم جمعها، والطرق العلمية.
وحدد المركز 18 مخالفة في اللائحة التنفيذية، تضمن تغريم المخالفين في حال استزراع في أراضي الغطاء النباتي بدون ترخيص، 300 ريال في المرة الأولى و1000 ريال في حال التكرار للمرة الثانية و5000 ريال للمرة الثالثة وذلك لكل شجرة.
تعاقب اللائحة المخالفين في حال استزراع نباتات غازية بغرامة تبلغ 1000 ريال بحد أدني و10 آلاف بحد أقصى، لكل شجرة، وفي حال نثر البذور في أراضي الغطاء النباتي بدون ترخيص تطبق غرامة لا تقل 1000 ريال ولا تزيد عن 20 ألفًا مع إزالة المخالفة.
ويسدد المخالفون غرامة قدرها 100 ريال بحد أدني و500 ريال بحد أقصى في حال رعي الابل والأبقار داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص لكل رأس ماشية، وفي حال رعي الضأن أو الماعز داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص أو مخالفة الترخيص الممنوح للرعي «عدد المواشي أو نوعها».
تطبق غرامة 500 ريال بحد أدني و2000 ريال بحد أقصى في حال لحي الماشية للأشجار أو دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 5 آلاف ريال في حال العبث بحدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي.
وتسري غرامة قدرها 500 ريال بحد أدني و3 آلاف ريال بحد أقصى في حال التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون ترخيص، وذلك لكل مخيم، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 20 ألفًا في حال مخالفة الإحداثات بإنشاء المباني أو نحوها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون تصريح.
أما في حال المشي والتسلق «ها يكنق» في المتنزهات الوطنية في الأماكن غير المصرف تطبق غرامة 50 ريالا بحد أدني و200 ريال بحد أقصى لكل شخض، وفي حال تدمير أو تغيير الحال الطبيعي لأي منشأة أو أثاثها وتجهيزاتها ولأي معالم أثرية وثقافية أخرى داخل الغابات أو المتنزهات الوطنية، يسدد المخالفون غرامة قدرها 1000 ريال بحد أدني و4 آلاف بحد أقصى.
تسري غرامة قدرها 100 ريال بحد أدني و400 ريال بحد أقصى في حال تشويه المعالم العامة والطبيعية في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالكتابة أو الرسم أو النحت ونحوها، مع إزالة المخالفة، في حال ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، يسدد المخالفون غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال.
ويغرّم المخالفون 1000 ريال بحد أدني و3 آلاف ريال بحد أقصى في حال اشغال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو بغير الوسائل المسموح بها من المركز، أو اتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياحات أو العبث بالعلامات الحدودية.
وحظرت اللائحة الرعي في الغابات المحمية والغابات المتدهورة والغابات التي يحددها المركز لاعتبارات تنموية أو بحثية، أو المستزرعة، مع منع ممارسة أي نشاط في أراضي الغابات التي تعرضت للاحتراق.
وأكدت على حظر ممارسة أي نشاط في المتنزهات الوطنية إلا بتصريح ترخيص من المركز، ويتولى المركز اقتراح أراضي الغطاء النباتي المناسبة لتخصيصها كمنتزهات وطنية، أو برية، أو جيولوجية، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.
المتنزهات الوطنية
يعمل المركز على تصميم وإنشاء وتشغيل والإشراف على المتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بناءً على دراسات تفصيلية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجغرافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: (تجهيز المتنزهات بالبنية التحتية والمرافق العامة، مثل مبنى الإدارة، ومراكز الزوار، والمسارات والبوابات والخدمات ودورات المياه والمواقف وغيرها من التجهيزات اللازمة، بما يتناسب مع طبيعة المنتزه البيئية).
ويلتزم المركز بوضع خريطة للمنتزه ولوحات إرشادية ولافتات توعوية، وأخرى تحذيرية وإيضاح العقوبات والغرامات التي ستطبق عند مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
تراخيص الأنشطة العلمية
في حال طلب تراخيص الأنشطة العلمية والبحثية المتعلقة بالغطاء النباتي، ألزم المركز طالب الترخيص بتقديم المستندات التالية أسماء الجامعات ومراكز البحوث المشاركة، السعودية والأجنبية، وأسماء الباحثين أو الفنيين أو الطلاب المشاركين والمتدربين في كل بحث، والهدف من الدراسة أو البحث، ومدتها المواقع المقترحة لإجرائها وتفاصيل عن عينات الموارد النباتية الوراثية المحلية، أو أي من أجزائها الخضرية، أو التكاثرية التي سيتم جمعها، والطرق العلمية.
وحدد المركز 18 مخالفة في اللائحة التنفيذية، تضمن تغريم المخالفين في حال استزراع في أراضي الغطاء النباتي بدون ترخيص، 300 ريال في المرة الأولى و1000 ريال في حال التكرار للمرة الثانية و5000 ريال للمرة الثالثة وذلك لكل شجرة.
غرامات وعقوبات
تعاقب اللائحة المخالفين في حال استزراع نباتات غازية بغرامة تبلغ 1000 ريال بحد أدني و10 آلاف بحد أقصى، لكل شجرة، وفي حال نثر البذور في أراضي الغطاء النباتي بدون ترخيص تطبق غرامة لا تقل 1000 ريال ولا تزيد عن 20 ألفًا مع إزالة المخالفة.
ويسدد المخالفون غرامة قدرها 100 ريال بحد أدني و500 ريال بحد أقصى في حال رعي الابل والأبقار داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص لكل رأس ماشية، وفي حال رعي الضأن أو الماعز داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص أو مخالفة الترخيص الممنوح للرعي «عدد المواشي أو نوعها».
دخول المركبات
تطبق غرامة 500 ريال بحد أدني و2000 ريال بحد أقصى في حال لحي الماشية للأشجار أو دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 5 آلاف ريال في حال العبث بحدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي.
وتسري غرامة قدرها 500 ريال بحد أدني و3 آلاف ريال بحد أقصى في حال التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون ترخيص، وذلك لكل مخيم، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 20 ألفًا في حال مخالفة الإحداثات بإنشاء المباني أو نحوها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون تصريح.
أما في حال المشي والتسلق «ها يكنق» في المتنزهات الوطنية في الأماكن غير المصرف تطبق غرامة 50 ريالا بحد أدني و200 ريال بحد أقصى لكل شخض، وفي حال تدمير أو تغيير الحال الطبيعي لأي منشأة أو أثاثها وتجهيزاتها ولأي معالم أثرية وثقافية أخرى داخل الغابات أو المتنزهات الوطنية، يسدد المخالفون غرامة قدرها 1000 ريال بحد أدني و4 آلاف بحد أقصى.
تشويه المعالم العامة
تسري غرامة قدرها 100 ريال بحد أدني و400 ريال بحد أقصى في حال تشويه المعالم العامة والطبيعية في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالكتابة أو الرسم أو النحت ونحوها، مع إزالة المخالفة، في حال ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، يسدد المخالفون غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال.
ويغرّم المخالفون 1000 ريال بحد أدني و3 آلاف ريال بحد أقصى في حال اشغال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو بغير الوسائل المسموح بها من المركز، أو اتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياحات أو العبث بالعلامات الحدودية.