شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.

