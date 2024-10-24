شكرا لمتابعة خبر عن الزعبي: انصح بعدم الاستجابة للابتزاز الإلكتروني والتوجه للجهات المسؤولة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصحت الممثل النظامي لمؤسسة بصمة أمان للأمن السيبراني، سارة الزعبي، بعدم الاستجابة مع طلبات الابتزاز الإلكتروني، وضرورة التوجه للجهات المسؤولة فورا.

وقالت الزعبي، في لقاء مع برنامج سيدتى: “الابتزاز الإلكتروني يؤثر على الفرد والمجتمعات، على سبيل المثال الفرد حينما يتعرض الابتزاز سيشعر بالخوف والقلق، وربما تصل له أفكار سلبية”.

وأضافت: “أيضا يمكن أن يتعرض الشخص لخسائر مالية اذا استجاب لطلبات من قام بابتزازه، لذا أنبه بعدم الاستجابة مع طلبات الابتزاز الإلكتروني، وضرورة التوجه للجهات المسؤولة فورا”.

وتابعت: ” أما عن المجتمعات فإذا تعرضت لهذا، ربما تصل لمرحلة تمطر فيها للعودة إلى الهواتف القديمة وتتجنب الحديثة منها، وهذا يتعارض مع تطور الدولة اقتصادها الرقمى، ونحن اليوم مع رؤيتنا 2030 ، لابد أن نوعا المجتمع بالكامل”.