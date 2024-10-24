السعودية | المملكة تدين الهجوم الإرهابي «المشين» الذي استهدف شركة الصناعات الجوية في أنقرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أدانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا اليوم الأربعاء الهجوم الإرهابي المشين الذي استهدف شركة للصناعات الدفاعية اليوم الأربعاء في أنقرة وما نتج عنه من إصابات ووفيات وجددت رفضها للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره .

حيث قالت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا في بيان بمنشور على منصة إكس (تويتر) سابقاً “تعرب السفارة عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي المشين الذي استهدف شركة للصناعات الدفاعية اليوم في العاصمة التركية أنقرة، وما نتج عنه من إصابات ووفيات، وتجدد السفارة موقف المملكة الثابت في رفض الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره”.

وأضافت “كما تتقدم السفارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”.

https://x.com/KSAembassyTR/status/1849121324347564459

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