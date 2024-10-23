ضبط مقيمين لاستغلالهما الرواسب بمكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين اليمنية والسورية، لاستغلالهما الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما. وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نهل الرمال.



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