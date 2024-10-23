أغلقت الإدارة العامة للرقابة والامتثال بأمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي 37 منشأة مخالفة، وذلك ضمن حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة. وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال، المهندس ماجد الحويطي، أن الجولات أسفرت عن مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، وإغلاق 37 منشأة لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق، وضبط 958 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، و168 كجم من الأطعمة المُحضّرة مسبقًا، و287 كجم من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك، و75 كيلوغرامًا من الأسماك الفاسدة، إضافة إلى 41 وعاءً تالفًا، داعيًا الجميع للتعاون مع الأمانة في الإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات من خلال تطبيق بلدي أو هاتف البلاغات 940.



كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 37 منشأة مخالفة بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.