شكرا لمتابعة خبر عن طالبة سعودية تخطف الأنظار في دار أوبرا بـ دبي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت الطالبة السعودية، كادي الخثعمي، الأنظار في دار أوبرا بـ دبي، خلال مبادرة أبطال تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة.

ووقفت الطالبة التي حققت جائزة بطلة تحدي القراءة العربي 2024 بكل ثقة أمام نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتابعت :”القراءة هي عيناي اللتان أبصر بهما وهي التي تؤهلني للتعبير عن نفسي وفهم العالم من حولي .

يذكر أن مبادرة أبطال تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة التي سجلت أرقاماً قياسية واستقطبت أكثر من 28 مليون طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون أكثر من 229 ألف مدرسة، وبإشراف أكثر من 154 ألف مشرف ومشرفة.