شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عاصفة ترابية قوية على شمال الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد شمال منطقة الرياض عاصفة ترابية قوية في الوقت الحالي.

ونبه المركز من أتربة مثارة على أجزاء من الرياض مساء اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

وتستمر الظاهرة حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل على الحريق والدلم والخرج وحوطة بني تميم.