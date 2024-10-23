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فيديو.. عاصفة ترابية قوية على شمال الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تشهد شمال منطقة الرياض عاصفة ترابية قوية في الوقت الحالي.
ونبه المركز من أتربة مثارة على أجزاء من الرياض مساء اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل على الحريق والدلم والخرج وحوطة بني تميم.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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