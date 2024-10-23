شكرا لقرائتكم خبر عن يناير 2025.. تطبيق قرار توحيد منافذ الشحن للهواتف والأجهزة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية