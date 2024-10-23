شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيره الأميركي ويبحثان مستجدات المنطقة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأربعاء)، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض.

وكان بلينكن وصل اليوم، إلى العاصمة الرياض، في إطار جولة شرق أوسطية.

ومن المفترض أن يبحث سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.