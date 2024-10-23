شكرا لمتابعة خبر عن وفاة أكبر معمر سعودي سعيد السويلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي أكبر معمر في المملكة سعيد بن سعد بن مساعد السويلم 115 الذي عاصر مراحل تطور النهضة السعودية منذ تأسيس المملكة، إذ ولد عام 1331هـ، أي بعد فتح الرياض على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، بـ19 عاماً.

والراحل والد 3 من الرياضيين السعوديين الذين خدموا المملكة وتبوأوا مكانة مرموقة في الرياضة ، هم: بشير ومنصور (كابتنا منتخب المملكة السابقين لكرة السلة، وعيد الحكم الدولي السابق في لعبة المصارعة ومدرب نادي النصر).

وصليَّ على الفقيد في جامع غالب الحمد بحي القيروان في الرياض، ووري الثرى بمقبرة الشمال في العاصمة، ويتقبل العزاء في منزله بالرياض.