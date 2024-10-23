السعودية | “ريف السعودية” يستعرض أبرز إنجازاته وتجاربه الرائدة خلال فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شارك برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، في النسخة (41) للمعرض الزراعي السعودي 2024، الذي يُقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة وحضور محلي ودولي واسع.

ويستعرض جناح “ريف السعودية” أبرز تجاربه الرائدة وإنجازاته في التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ودوره الريّادي في دعم وتمكين المزارعين، وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافةً إلى إبراز قصص نجاح ملهمة لصغار المزارعين والأسر المنتجة، في القطاعات الزراعية التي يدعمها ودورها في تحسين مستوى الحياة في الأرياف السعودية.

ويسعى البرنامج، إلى تحقيق ستة أهداف إستراتيجية، تتمثل في تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، والإسهام في الاستقرار الاجتماعي للأرياف السعودية، إضافة إلى المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة فرص العمل، ويعمل البرنامج على تحقيق كل تلك المستهدفات، من خلال تقديم الدعم المالي المباشر، أو تبني مبادرات لتطوير القطاع.

وبلغ عدد المستفيدين من دعم البرنامج منذ إطلاقه (57,511) ألف مستفيد في (8) قطاعات زراعية رئيسية هي، إنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية، وتعزيز قدرات صغار مربي الماشية، وتربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة المحاصيل البعلية، إضافة إلى تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة، وتنمية زراعة النباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع الفاكهة.

ويعد المعرض الزراعي السعودي الحدث الأبرز في المنطقة، ويسلّط الضوء على أنشطة القطاع الزراعي والغذائي وتطورها في المملكة، من خلال استعراض أحدث التقنيات والابتكارات، والحلول المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، مثل نظم الزراعة المائية، وتقنيات استصلاح التربة، وأنظمة الري الذكية، كما يمثّل المعرض منصة مثالية، تجمع كبرى مؤسسات، وشركات، وجمعيات القطاع الزراعي المحلية والدولية، تحت سقف واحد.

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