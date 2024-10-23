السعودية | “المرور” تطرح مزاد اللوحات المميزة عبر “أبشر” بمشاركة إلكترونية سهلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”؛ ما يتيح للراغبين فرصة المشاركة وشراء اللوحات إلكترونيًّا.

وأوضحت الإدارة أن المزاد سيستمر حتى يوم غدٍ الخميس 24 أكتوبر، ويمكن لجميع المهتمين المشاركة من خلال 4 خطوات بسيطة: الدخول إلى منصة “أبشر”، اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، وأخيراً خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

يأتي هذا المزاد ضمن جهود “المرور” لتسهيل الإجراءات الرقمية، بما يتيح للمستخدمين الحصول على خدماتهم بطريقة سهلة وسريعة، مع توفير خيارات واسعة لاختيار اللوحات المميزة.

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