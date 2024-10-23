شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 مساءً.. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.وأوضح المركز عبر حسابه بمنصة "إكس" أن التحذير يشمل: الطائف وأضم، ميسان، العرضيات، وتستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.في حين توالي درجات الحرارة إنخفاضها على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.