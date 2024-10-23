شكرا لقرائتكم خبر عن ”رأي“ يُشرك المقيمين في استطلاعاته بخمس لغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، مشروع جديد يهدف إلى إشراك المقيمين في المملكة في استطلاعات الرأي العام.

ويجري تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي، حيث سيتم إجراء الاستطلاعات بخمس لغات هي: العربية، الإنجليزية، الأردية، البنجابية، والبنغالية.

وأكد الدكتور عبدالسلام السليمان، المشرف على مركز رأي، أن المركز قام بتأهيل فرق متخصصة لجمع البيانات باللغات الأربع المذكورة، لتعمل جنباً إلى جنب مع فرق جمع البيانات باللغة العربية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجه الجديد لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل الحضاري مع جميع الشعوب.



سلاسة جمع البيانات



وأوضح الدكتور السليمان أن عمليات جمع البيانات جرت بسلاسة بفضل الإعداد الجيد من قبل فريق رأي وكفاءة طواقم جمع البيانات بمختلف اللغات، مشيراً إلى أن كون جامعي البيانات باللغات غير العربية هم متحدثون أصليين لهذه اللغات ساهم في بناء جسور الثقة مع الفئات المستهدفة.

من جانبها، أكدت الأستاذة إيمان الطريقي، المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي والمدير التنفيذي للتواصل والتميز في خدمة العملاء، حرص المجلس على تحسين الخدمات والوصول إلى جميع المستفيدين عبر مختلف القنوات. وأشارت إلى أن استطلاعات الرأي بعدة لغات تساهم في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين والعمل على تقديم أفضل الخدمات بجودة وكفاءة عالية.

يُذكر أن مركز رأي يقوم بشكل مستمر بتنفيذ استطلاعات تتناول القضايا العامة، ويُعلن نتائجها للجمهور من خلال وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تنفيذ استطلاعات خاصة لصالح جهات معينة. ويضم المركز فرقاً متخصصة لجمع البيانات عبر الهاتف، ونظاماً محوسباً لإدارة عمليات جمع البيانات، وخبراء إحصاء لتحليل واستخراج النتائج، إضافة إلى لجان علمية متخصصة في استطلاعات الرأي العام.