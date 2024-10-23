شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم أول رخصة "شيب غير صالحة للشرب" بحائل والان نبدء بالتفاصيل

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ضرورة التقيد بالتعليمات البيئية

الدمام - شريف احمد - سلم مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل، الدكتور فهد الحسني، المواطن فاضي معزي الرشيدي أول رخصة شيب غير صالحة للشرب في المنطقة.وأكد الحسني خلال تسليم الرخصة على أهمية التزام أصحاب الأشياب بالأنظمة واللوائح، مشيداً بتجاوب المواطن الرشيدي وحرصه على استيفاء الشروط اللازمة والتي تهدف إلى تنظيم قطاع المياه غير الصالحة للشرب.ودعا الحسني جميع أصحاب الأشياب إلى المسارعة في الحصول على التراخيص اللازمة عبر منصة ”نماء“ الإلكترونية، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة تجنباً للوقوع في الغرامات.وشدد الحسني على ضرورة التقيّد بالتعليمات البيئية المنظمة لاستخدام المياه غير الصالحة للشرب، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويحافظ عليها ويخدم الصالح العام.