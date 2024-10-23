شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" يختتم فعاليات معرض أولمبياد "‎إبداع 2025" بمشاركة 159 طالبًا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية