شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" يختتم فعاليات معرض أولمبياد "إبداع 2025" بمشاركة 159 طالبًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع_2025" الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لمدة يومين، بحضور المدير العام عبدالله بن سعد الغنام، ومشاركة 159 طالبًا وطالبة يمثلون إدارات التعليم بمنطقة مكة المكرمة.
وضم المعرض مشاركات الطلاب لـ 22 مجالًا علميًا لمشروعات وأبحاث علمية وابتكارية منها: علوم الأرض والبيئة والروبوتات والأجهزة الذكية، ونظم البرمجيات والكيمياء وعلوم الحيوان والهندسة الطبية الحيوية وغيرها، كما ضم عروضًا لمشاريع علمية في الطب والهندسة والكيمياء التي لاقت استحسان اللجان التحكيمية.
ونوّه الغنام بالتعاون المثمر مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في دعم الطلبة في مجالات الإبداع والابتكار؛ ليمثلوا وطنهم خير تمثيل في المحافل الدولية، مشيدًا بمشروعات الطلبة المشاركين في معرض "#إبداع_2025" وما حوته المشاريع من إبداع وتميز التي شارك في تحكيمها نخبة من الخبراء. وكرّم مدير التعليم المشاركين في أولمبياد "إبداع 2025" والفائزين بالمراكز العشرة في "هاكاثون البرمجة الرياضية" والذي شارك فيه 68 طالبًا وطالبة.
وضم المعرض مشاركات الطلاب لـ 22 مجالًا علميًا لمشروعات وأبحاث علمية وابتكارية منها: علوم الأرض والبيئة والروبوتات والأجهزة الذكية، ونظم البرمجيات والكيمياء وعلوم الحيوان والهندسة الطبية الحيوية وغيرها، كما ضم عروضًا لمشاريع علمية في الطب والهندسة والكيمياء التي لاقت استحسان اللجان التحكيمية.
اختيار ممثلي المملكة في "آيسف"وهدف المعرض لاختيار الفائزين في "إبداع" لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" بالولايات المتحدة الأمريكية.
ونوّه الغنام بالتعاون المثمر مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في دعم الطلبة في مجالات الإبداع والابتكار؛ ليمثلوا وطنهم خير تمثيل في المحافل الدولية، مشيدًا بمشروعات الطلبة المشاركين في معرض "#إبداع_2025" وما حوته المشاريع من إبداع وتميز التي شارك في تحكيمها نخبة من الخبراء. وكرّم مدير التعليم المشاركين في أولمبياد "إبداع 2025" والفائزين بالمراكز العشرة في "هاكاثون البرمجة الرياضية" والذي شارك فيه 68 طالبًا وطالبة.