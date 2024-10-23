شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر" بنجران تتلقى أكثر من 3000 بلاغ خلال الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024م، 3183 بلاغًا إسعافيًا بنجاح.

وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوعت ما بين (حوادث مرورية، وحالات مرضية، وأزمات تنفسية، وحالات أخرى)، تعاملت معها الفرق الإسعافية بواسطة كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة، مشيرة إلى أن الحالات المرضية شكلت النسبة الأكبر من البلاغات، بواقع 2768 حالة، في حين سجلت الحوادث المرورية 415 حالة. جهود إدارة التطوع كما نفَّذت إدارة التطوع بالفرع 150 مشاركة وفعالية في مناسبات مختلفة بالمنطقة، بإجمالي 9600 ساعة تطوعية، شارك فيها 550 متطوعًا ومتطوعة، في ما نفذت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي 66 دورة ومحاضرة، استفاد منها 21316 متدربًا ومستفيدًا.

من جهته، أبان مدير عام الفرع محمد بن علي العسيري، أن طلب الخدمة الإسعافية يتم عبر الرقم 997 أو تطبيق "أسعفني"، الذي يتيح للمستخدمين (إنشاء بلاغ، واستدعاء فرقة إسعافية، وإرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره)، ويستدل على موقع المبلّغ، بالإضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى. يُذكر أن منطقة نجران تضم 17 مركزًا إسعافيًا تعمل على مدار الساعة بأطقمها من أخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ.

