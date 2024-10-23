السعودية | الجامعة الإسلامية تشارك في معرض “الملتقى السعودي الأول للدراسات العليا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، في معرض الملتقى السعودي الأول للدراسات العليا، الذي تنظمه جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، خلال الفترة من 20- 23 أكتوبر الجاري.

واستعرضت الجامعة من خلال جناحها أكثر من “59” برنامجًا علميًا متنوعًا في مجالات الماجستير، والدكتوراه، والدبلوم العالي, والمتاحة لجميع المتقدمين وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مع التركيز على التخصصات العلمية الدقيقة، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

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