السعودية | هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تطلق مهام وطنية لتقليل الإصابة بالأمراض بنسبة 50% بحلول 2035

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في ملتقى الصحة العالمي 2024، عن مبادرات وطنية مهمة تهدف إلى مواجهة التحديات الصحية وتحسين جودة الحياة.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الأولويات والمهمات الوطنية في الهيئة الدكتور سعيد التركي، أن الهيئة أطلقت مهام وطنية لتقليل الإصابات بالأمراض المعدية وغير المعدية بنسبة 50٪ خلال السنوات العشر القادمة.

وبين أن هذه المهام تأتي في إطار الجهود الوطنية للحد من الأمراض وتحسين الرعاية الصحية للمجتمع السعودي، مشيرًا إلى إطلاق تحالفين بحثيين يدعمان الأبحاث في مجالات أمراض السرطان والأمراض المعدية، إضافةً إلى تخصيص 120 مليون ريال لدعم أكثر من 100 مجموعة بحثية من القطاعين الخاص والعام والجامعات، بهدف إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات الصحية.

وأعلن الدكتور التركي انطلاق أسبوع الصحة، الذي تنظمه الهيئة بهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الابتكار في القطاع الصحي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسعى الهيئة من خلالها إلى تطوير البنية التحتية للأبحاث الصحية، وإطلاق العديد من برامج التمويل لدعم القطاعين الخاص وغير الربحي.

وأشار الدكتور التركي إلى أن هذه الجهود تتطلب تكاتف جميع الجهات، حيث تُعد الأمراض تحديًا ليس فقط للمملكة، بل للإنسانية بشكل عام، مما يحتم علينا السعي نحو إيجاد حلول مستدامة.

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