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وزير الدفاع يصل العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية

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اليوم - روما 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية.
وتأتي زيارة سموه لاستعراض العلاقات الثنائية وبحث فرص التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.​
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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