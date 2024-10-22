شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يصل العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية.

وتأتي زيارة سموه لاستعراض العلاقات الثنائية وبحث فرص التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.​