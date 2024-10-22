شكرا لمتابعة خبر عن أم تخصص استراحة تركها زوجها لأولادها دون البنات؟ المنيع يوضح الحكم الشرعي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع عضو عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال “ورثنا من والدنا استراحة نجتمع فيها، ووالدتي تقول بأنها للأبناء فقط وتمنعنا نحن البنات من دخولها، فنشعر بالغيرة والقهر، فلنا فيها نصيب كما لإخواني، أرجو التوجيه؟” .

وقال الشيخ المنيع خلال استضافته على قناة «السعودية» :”سواء كانت الاستراحة لأبيهم أو لأمهم فالعدل بين الأولاد متعين، والجور والظلم مما تأبى شريعتنا، فعلى الوالد والوالدة العدل بين أولادهم”.

وأردف :” فإذا كانت الاستراحة يستفيد من الأبناء والبنات يردن الاستفادة، ولكن أمهن منعتهن فهي في الواقع مخطئة، فيجب أن يستفدن منها كما يستفيد منها الأبناء”.

واختتم عضو هيئة كبار العلماء حديثه : الأم مخطئة لأنها تفرق بين أبنائها وبناتها، فالأبناء يتمتعوا والبنات محرومات، فهذا جور وظلم، والأم ظالمة ومستحقة للعقوبة من رب العالمين .