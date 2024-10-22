شكرا لقرائتكم خبر "مسار" توقع اتفاقية مع "مورجنتي" بصفتها وكيل إدارة مرافق الوجهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور والمشغل لوجهة "مسار"، عن توقيع اتفاقية مع شركة مورجنتي العربية السعودية المحدودة، تصبح بموجبها الأخيرة وكيل إدارة المرافق في وجهة "مسار"، وذلك بتوفير مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل الإشراف وإدارة وتطوير خدمات المرافق، بما في ذلك التشغيل والصيانة، وتنسيق الحدائق، إلى جانب التنظيف العام والمتخصص، وإدارة النفايات، الأمر الذي يسهم في توفير تجربة زيارة مريحة وميسرة للسكان والزوار في الوجهة، حيث ستضمن مورجنتي تلبية الاحتياجات التشغيلية المعقدة للمشروع بدقة، بوصفها حلقة وصل حيوية بين وجهة "مسار" ومشغلي المرافق.

تأتي هذه الاتفاقية في وقت مهم، حيث تعيش الوجهة مرحلة محورية بتعيين مشغلي مرافق البنية التحتية في إطار استعداداتها لاستقبال الزوار.

ومثَّل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق، فيما مثَّل شركة مورجنتي العربية السعودية المحدودة الرئيس التنفيذي المهندس نبهان بزبز، وذلك خلال مناسبة خاصة أقيمت في مكة المكرمة بحضور عدد من الشخصيات البارزة وقادة الأعمال من كلتا الشركتين.

وفي تعليقه على الاتفاقية، عبّر المهندس نبهان بزبز عن فخره وسعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن الشراكة مع "مسار" تؤكد خبرات الشركة في إدارة المرافق وفق المواصفات والمعايير العالمية، مضيفًا: "إننا في مورجنتي ملتزمون تمامًا بإثراء هذه التجربة من خلال إدخال أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الدولية المستخدمة في هذا المجال".

ومن جهته، أكّد الأستاذ ياسر أبو عتيق أهمية الاتفاقية المبرمة مع مورجنتي، موضحًا أن هذه الشراكة تُجسد التزام شركة أم القرى بأن تكون "مسار" وجهة فريدة تلبي أعلى معايير الرفاهية والأمان والكفاءة لضيوفها.

الجدير بالذكر أن وجهة "مسار" تُعدُّ وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنَّى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتُسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، مدعومةً بجودة مرافقها وخدماتها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة؛ لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة".