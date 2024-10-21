شكرا لمتابعة خبر عن السماح لكبار السن بدخول مناطق موسم الرياض مجانا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن قرار جديد بشأن الدخول المجاني لكبار السن.

وأكد آل الشيخ أنه سيتم إتاحة فرصة الدخول المجاني لكبار السن كافة الذين تتجاوز أعمارهم الـ 60 وما فوق إلى مناطق موسم الرياض كافة طوال فترة الموسم، مشيرا إلى توافر بطاقة الدخول عبر منصة توكلنا للخدمات الرقمية.

وتعمل خمس مناطق رئيسية ضمن الموسم، تشمل بوليفارد وورلد، المملكة أرينا، بوليفارد سيتي، The Venue، وحديقة السويدي، إذ شهد بوليفارد وورلد هذا العام توسعة بنسبة 30 في المئة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار.

يذكر أنه تم إضافة العديد من الفعاليات والمناطق الجديدة التي أضافت أبعادًا مميزة على تجربة الزوار، مع زيادة عدد المناطق إلى 5 مناطق جديدة هي المملكة، وتركيا وإيران وأفريقيا وكورشوفيل، ليصبح عدد المناطق الإجمالي 22 منطقة من عدة بلدان حول العالم، و300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 محلا تجاريا.