شكرا لمتابعة خبر عن تغيير مسمى مركز «تضراع» إلى «المروءة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بناءً على ما رفعه أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال إلى مقام وزارة الداخلية بطلب تغيير مسمى مركز «تضراع» التابع لديوان إمارة المنطقة إلى مركز «المروءة» الواقع جنوب غرب مدينة أبها، مع مبررات التعديل، وافقت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية على اعتماد مسمى مركز «المروءة»، ضمن عدد من اعتمادات تعديل المسميات في اجتماع اللجنة الـ11 الذي عُقد الخميس الماضي، الموافق 14 / 4 / 1446، في مقر الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

وقد اتفق أمير منطقة عسير مع أهالي المركز على المسمى الجديد خلال زيارته الميدانية للمركز في شهر رمضان الماضي، ضمن مبادرة «أجاويد 2» التي نتج عنها عدد من الأعمال الإنسانية والوطنية.

ووجّه أمير منطقة عسير خطاباً لأهالي مركز «المروءة» بمناسبة تعديل المسمى، الذي يأتي بعد أن استنهضت «أجاويد» همم وقيم المجتمع وأبرزتها عبر مبادرات ومشاريع إنسانية ووطنية، حيث أشار في الخطاب إلى أن «المروءة» آداب نفسانية تحمل في طياتها مراعاة للإنسان وتقف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، مؤكداً أنه لم يتم التعديل لهذا المسمى تحديداً إلاّ لتمثل أهالي المركز بـ«المروءة».