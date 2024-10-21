جبل النور.. مدينة صحية عالمية في الباحة

وقعت شركة "فيرتوس هيلث بارتنرز (Virtus Health Partners)"، وهي شركة خاصة تستثمر في قطاع الرعاية الصحية، مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار، ووزارة الصحة وذلك لتطوير مدينة طبية متكاملة عالمية المستوى بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في منطقة الباحة بالسعودية، باسم "مدينة جبل النور الطبية"، وهي مشروع طبي وتعليمي وبحثي متكامل يُعنى بتقديم العناية الصحية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتوفير التعليم الطبي المتقدم والبحث العلمي المتطور، ضمن بيئة طبية موحدة.

وتم التوقيع بحضور أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصحة فهد الجلاجل، ورئيس مجلس الإدارة في شركة "فيرتوس هيلث بارتنرز" الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والدكتور نِك مانجي من شركة فيرتوس هيلث بارتنرز وممثلين من مايو كلينك.

كما أعلنت "فيرتوس هيلث بارتنرز" أنها حصلت على رخصة استثمار من وزارة الاستثمار لمتابعة العمل في هذا المشروع الرائد الذي يهدف إلى أن يكون إضافة قيّمة ومكملاً للمنظومة الصحية المتطورة جداً في المملكة، والمساهمة أيضاً في برنامج تحول القطاع الصحي في المملكة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف رئيس مجلس الإدارة في "شركة فيرتوس هيلث بارتنرز": "تأتي مدينة جبل النور الطبية كأحد أهم المدن الطبية على مستوى الشرق الأوسط والعالم ليس من حيث تكامل مرافقها وبرامجها فقط، بل ومن خلال الشراكات الاستراتيجية التي تساهم وستعمل على ترجمة مذكرة التفاهم التي أعلن عنها اليوم إلى أرض الواقع لتشكل مدينة جبل النور الطبيه قيمة مضافة في قطاع الرعاية الصحية ضمن المشاريع الواعدة التي تقدمها استراتيجية القطاع الصحي بشكل خاص ورؤية المملكة 2030 بشكل عام في المملكة العربية السعودية.

وأضاف د.الحجرف: "إننا نتطلع جميعاً إلى الفرص التي يقدمها المشروع لإنشاء مدينة طبية أكاديمية عالمية المستوى تقدم الرعاية الصحية والمجالات الأكاديمية بصورة مبتكرة في المنطقة، حيث سيقدم هذا المشروع إضافة قيمة ومكملة للمنظومة الصحية المتطورة جداً التي نراها في المملكة اليوم، كما سيحفز المشروع ممكنات اقتصادية مختلفة في المنطقة المحيطة بالمشروع وعلى البيئة الطبيعية الحاضنة للمشروع.

وتقدم د. الحجرف بالشكر الجزيل لقيادة وحكومة المملكة العربية السعودية وكذلك الشكر لجميع الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية على دعمهم لهذا المشروع، كما توجه بالشكر إلى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ولجميع القائمين في وزارة الاستثمار، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على دعمهم لهذا المشروع، متطلعين إلى العمل جميعاً إلى ترجمته واقعاً مزدهراً بالشراكة معهم بإذن الله تعالى.

أبرز ملامح المشروع:

القيمة الاستثمارية المتوقعة: 2 مليار دولار أمريكي.

الرؤية: إنشاء مدينة صحية عالمية ومتكاملة تضم مرافق طبية متطورة ومستدامة وصديقة للبيئة ، وجامعة طبية، ومركز للأبحاث الطبية، ومستشفى متطور على مستوى عالمي.

الجدول الزمني لتطوير المشروع: سيتم تطوير المشروع على مراحل خلال فترة 10 سنوات، حيث تشمل المرحلة الأولى مستشفى تعليمي على مستوى عالمي.

المكونات الأساسية للمشروع:

مستشفى تعليمي: مستشفى متطور يقدم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، موفّراً علاجات طبية متقدمة، وهو أيضاً مركز تعليمي يقدّم تدريبياً عملياً لطلاب الطب.

كلية الطب: مؤسسة عالمية المستوى مصممة لتدريب الجيل القادم من المتخصصين في الرعاية الصحية، وتشمل مرافق متطورة ومنهجاً يتماشى مع المعايير الطبية العالمية، مما يتيح للطلاب فرصاً متقدمة في التعليم والبحث.

كلية العلوم الصحية: كلية متعددة التخصصات تركّز على تعزيز التعليم الصحي والبحث في مجموعة متنوعة من المجالات.

نظام متكامل: يضمن تصميم المشروع التكامل السلس بين التعليم والبحث والعلاج السريري، مما يخلق بيئة متناغمة يتعاون فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصون في الرعاية الصحية لتحسين نتائج المرضى وتعزيز المعرفة الطبية بصورة منسجمة.

مستشار المشروع: وقعت "فيرتوس هيلث بارتنرز" اتفاقية مع "مايو كلينك"، الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون المستشار الاستراتيجي والمستشار الرئيسي للمشروع.