السجل العقاري يتيح الاطلاع على صكوك تسجيل الملكية عبر تطبيق توكلنا

دشّن السجل العقاري خدمة الاطلاع على صكوك تسجيل الملكية وخدمة "واكب" لمتابعة أخبار السجل العقاري من خلال تطبيق " توكلنا " التطبيق الوطني الشامل التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" .

ويهدف السجل العقاري من الخدمة إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، وتحسين تجربة المستفيدين وتمكينهم من الوصول إلى بيانات ومعلومات ملكياتهم العقارية من خلال تطبيق توكلنا، وتحقيق التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم تجربة رقمية نوعية للمستفيدين بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار السجل العقاري إلى أن صكوك تسجيل الملكية الصادرة عن السجل العقاري سيتاح لملاك العقارات الاطلاع عليها ضمن صفحة معلوماتي من خلال خانة مستنداتي وتظهر في عقاراتي، كما يمكن متابعة أخبار السجل العقاري والمناطق التي بدأ فيها التسجيل عبر خدمة "واكب".

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار الجهود المستمرة للسجل العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إلى تحقيق التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات رقمية نوعية، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستفيدين وتمكينهم من الوصول إلى وثائق ملكياتهم العقارية بيسر وسهولة، وهو ما يعزز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري.

وأضاف السليمان، أن الخطوة تواكب التطورات النوعية التي يشهدها التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" الذي يقدم باقة واسعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، وما تشهده المملكة من نهضة تنموية وقفزات نوعية في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، الذي كان له دور فاعل في تطور خدمات الحكومة الإلكترونية. ويواصل السجل العقاري أعماله في تسجيل العقارات في المناطق العقارية المستفيدة من السجل العقاري، وسيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.