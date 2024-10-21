9 اتفاقيات بقيمة 100 مليون ريال في ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي

يأتي ذلك ضمن مستهدفات القطاع غير الربحي للإسهام في رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تعزيز العمل في هذا القطاع كمساهم رئيس في الناتج المحلي، وإقامة ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي هو أحد المساهمات في تحقيق هذا الهدف الوطني.
وشهد الملتقى 5 جلسات تحدث فيها نخبة من الخبراء في القطاع غير الربحي، من خلال نقل تجاربهم وقصص النجاح في هذا القطاع إضافة إلى تقديم آخر المستجدات في تقنيات المستقبل، والاستفادة منها في تحقيق مستهدفات القطاع غير الربحي، من خلال عشرين متحدثاً.
يذكر أن ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي في نسخته الثالثة شارك في تنظيمية ثلاثة عشر من كبرى المنظمات غير الربحية، وتجاوز عدد المسجلين في هذه النسخة 5 الآف مهتم ومختص، كما شارك في المعرض المصاحب 23 من المنظمات الغير ربحية.
فيما حضر للمتلقى في هذه النسخة أكثر من 1500 مشارك، وسط حضور افتراضي تجاوز مئة ألف متابع في البث المباشر عبر حسابات التواصل الاجتماعي.
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