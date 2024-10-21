شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 50 شخصًا.. هيئة الأفلام تنظم ورشة افتراضية لفنون التسويق والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تنظم هيئة الأفلام ورشة تدريبية افتراضية بعنوان "أساسيات تسويق الأفلام والعلاقات العامة"، والتي يقدمها المنتج السينمائي بيتر دون، في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر.يشارك في الورشة 50 مشاركًا من المهتمين بصناعة السينما، حيث سيتعرفون على كيفية تسويق الأفلام بفعالية عبر استخدام الأدوات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تعلم كيفية صياغة رسائل تسويقية تستهدف الجماهير المتنوعة حول العالمتشمل الورشة تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع الفروق الثقافية وتوجيه رسائل تسويقية تتماشى مع تنوع الجماهير العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث استراتيجيات التسويق الرقمي المستخدمة في صناعة السينما.كما تركز الورشة على أهمية التواصل الفعّال مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق الانتشار والتفاعل المطلوبينمن المتوقع أن تسهم هذه الورشة في تعزيز قدرات المشاركين في التسويق السينمائي، سواء في مرحلة ما قبل الإنتاج أو في دفع المنتج السينمائي إلى السوق العالمية. يشرف على الورشة بيتر دون، الذي يتمتع بخبرة واسعة في توزيع الأفلام الدولية والتسويق، مما يوفر للمشاركين فرصة فريدة للاستفادة من تجاربه الغنية في هذا المجال