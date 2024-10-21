شكرا لمتابعة خبر عن الجلاجل: تسجيل مستشفى صحة الافتراضي في موسوعة جينيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الصحة فهد الجلاجل، عن تسجيل مستشفى صحة الافتراضي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقال فهد الجلاجل، عبر ملتقى الصحة العالمي، اليوم الاثنين: “قبل عامين أطلقنا مستشفى صحة الافتراضي وساهم في تقديم خدمات متعددة محليا ودوليا وهذة الريادة تتوج اليوم بتسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مستشفى صحة افتراضي في العالم”.

وأعلن وزير الصحة، إطلاق الجيل الثاني من مركز “تأكد”، وبرنامج “التوأم الرقمي” الذي سيكون “انعكاساً لصحتك في جوالك… بمساعدة الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، سيقوم التوأم بقراءة واقعك الصحي وسيقدم لك أفضل النصائح الطبية”، وكلاهما ضمن تطبيق “صحتي”.