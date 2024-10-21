شكرا لمتابعة خبر عن التعاونية تعزّز الابتكار في مجال الرعاية الصحية بصفتها الراعي الماسي لمؤتمر الصحة العالمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت التعاونية للتأمين، أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن رعايتها الماسية لمؤتمر الصحة العالمي بمشاركة شركتها التابعة “مينا الصحية”. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام التعاونية المستمر بدعم الابتكار في مجال الرعاية الصحية، والمساهمة في تعزيز جودة الحياة والرفاهية الصحية للمجتمع في المملكة.

ومن خلال رعايتها ودعمها للمؤتمر؛ تؤدي التعاونية دورًا محوريًا في تحقيق تحول نوعي في خدمات الرعاية الحكيمة بالمملكة العربية السعودية. ومن خلال التكامل المتقن بين الحلول المادية والرقمية، حيث تسعى “مينا”، الشركة التابعة للتعاونية، إلى تقديم تجربة رعاية صحية متقدمة، ترتكز على الوقاية واحتياجات المريض. ويعكس ذلك التوجه الاستراتيجي للتعاونية نحو تحسين النتائج الصحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتعليقاً على ذلك قال الأستاذ عثمان القصبي، الرئيس التنفيذي للتعاونية: “تعكس رعاية التعاونية لهذا المؤتمر العالمي جهودها الحثيثة والرّاسخة في إبراز التقدم الحاصل في مستوى الرعاية الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية. ونفخر بتمكين مينا الصحية في هذا القطاع الذي يتماشى مع قيمنا الأساسية المتمثلة في الجودة والثقة والتميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية”. وأضاف:” من خلال دعم مثل هذه المؤتمرات، فإننا نجدد التزامنا نحو جعل الرعاية الصحية أكثر فعالية و سهلة الوصول لبناء مجتمع حيوي و مطمئن في المملكة”.

تأسّست شركة التعاونية للتأمين (التعاونية) في 18 يناير 1986م شركة مساهمة سعودية، وهي أول شركة تأمين وطنية مرخصة في المملكة العربية السعودية. تقدم التعاونية مجموعة شاملة من خدمات التأمين التي تعمل وفقا لمبادئ التأمين التعاوني المقبولة في الشريعة الإسلامية. وقد أُدرجت التعاونية في قائمة براند فاينانس لأفضل 10 علامات تجارية للتأمين في الشرق الأوسط لعام 2021، كما فازت الشركة بجائزة أفضل علامة تجارية في التأمين الصحي بالمملكة عام 2022، والتي منحتها مجلة جلوبال براندز.