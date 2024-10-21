شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي 2024م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة الصحة، ختمًا خاصًا بالتزامن مع انطلاق ملتقى الصحة العالمي 2024م تحت شعار "استثمر في الصحة"، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة إقامة الملتقى في الفترة من (21-23 أكتوبر 2024م).

