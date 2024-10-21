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وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي 2024م

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة الصحة، ختمًا خاصًا بالتزامن مع انطلاق ملتقى الصحة العالمي 2024م تحت شعار "استثمر في الصحة"، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة إقامة الملتقى في الفترة من (21-23 أكتوبر 2024م).
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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