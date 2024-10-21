شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الصحة العالمي: توطين مرافق التصنيع الجيد "GMP" بقيمة 3 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد ملتقى الصحة العالمي، الإعلان عن عدد من الميزات الجديدة في القطاع الصحي بالمملكة، وأهمها توسع برامج البورد السعودي إلى 170 برنامجًا صحيًا.

كما شهد الملتقى إطلاق الجيل الثاني من مراكز تأكد، بالإضافة إلى إطلاق التوأم الرقمي ضمن تطبيق "صحتي".

مستشفى صحة الافتراضي



وحصل مستشفى صحة الافتراضي خلال فعاليات ملتقى الصحة العالمي، على شهادة "جينيس" كأكبر مستشفى صحة افتراضي في العالم!

وأعلن ملتقى الصحة العالمي، توطين المرافق الملتزمة بممارسات التصنيع الجيد "GMP" بين شركة صحة القابضة وبوسطن أونكولوجي، بقيمة 3 مليارات ريال.



وانطلقت أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي، اليوم الثاني 21 وتستمر حتى 23 أكتوبر 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، برعاية وزارة الصحة، وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي، وبتنظيم من شركة تحالف المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.