شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب إعصار أوسكار.. السفارة في كوبا تحذر المواطنين وتعلن رقم الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أهابت السفارة السعودية في كوبا بكافة المواطنين المتواجدين في جمهورية كوبا بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في جمهورية كوبا بسبب الحالة الجوية الطارئة المتمثلة في إعصار أوسكار.
ودعت المواطنين إلى الإتصال الفوري في حالة الطوارئ على هاتف شؤون السعوديين وهو 5352806999+ .
وكانت الحكومة الكوبية قد أصدرت بياناً يتضمن قراراً بتعليق الأنشطة الإدارية غير الأساسية والأنشطة التعليمية يوم الاثنين، الموافق 21 أكتوبر، ويوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر، ويوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، والحفاظ على الخدمات الحيوية للسكان، نظراً لمرور إعصار "أوسكار" عبر جمهورية كوبا.
ودعت المواطنين إلى الإتصال الفوري في حالة الطوارئ على هاتف شؤون السعوديين وهو 5352806999+ .
وكانت الحكومة الكوبية قد أصدرت بياناً يتضمن قراراً بتعليق الأنشطة الإدارية غير الأساسية والأنشطة التعليمية يوم الاثنين، الموافق 21 أكتوبر، ويوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر، ويوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، والحفاظ على الخدمات الحيوية للسكان، نظراً لمرور إعصار "أوسكار" عبر جمهورية كوبا.