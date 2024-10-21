شكرا لمتابعة خبر عن السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون عقوبة تلويث المياه البحرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة أن نظام البيئة شدد على حماية المناطق البحرية والمسطحات المائية، بما في ذلك المحيطات والبحار، وفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يرتكب جناية تلويث المياه البحرية.

وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، أن العقوبات تشمل إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري للملوثات، مثل مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات والمكونات السائلة.

كما شددت النيابة العامة على ضرورة الالتزام بالقوانين البيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية.