شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بأمطار غزيرة على 4 مناطق حتى الأسبوع المقبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع محلل الطقس عقيل العقيل، مناطق نجران، وعسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وقال العقيل خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” إن الأجزاء الغربية من الرياض، وبعض الأجزاء الشمالية، والأجزاء الشرقية بمنطقة القصيم، تمتد إلى حائل، والحدود الشمالية” .

وأنهى حديثه : وستمتد رقعة هطول الأمطار بنهاية الأسبوع لتشمل كل من القصيم وحائل والحدود الشمالية، ومناطق الشرقية وخاصة الشمالية الشرقية منها، وستكون متوسطة إلى غزيرة كلما اتجهنا إلى الشرق والشمال الشرقي من المملكة”.