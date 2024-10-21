اخبار السعوديه

تدشين 57 مشروعا بـ4 مليارات في القصيم

0 نشر
0 تبليغ

دشّن أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم، 21 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بكُلفة تجاوزت 2.2 مليار ريال. كما وضع حجر الأساس لـ36 مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بكُلفة تجاوزت 1.9 مليار ريال، لخدمة سكان المنطقة، ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في قاعة التأسيس بديوان الإمارة في مدينة بريدة.

وأكد الوزير الفضلي أن هذه المشروعات النوعية نُفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس أعمال منظومة البيئة والمياه والزراعة وفق إستراتيجيات وطنية أُسست لتترجم رؤية المملكة الطموحة 2030، وتعكس حرص قادة البلاد على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.


كانت هذه تفاصيل خبر تدشين 57 مشروعا بـ4 مليارات في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا