تدشين 57 مشروعا بـ4 مليارات في القصيم

دشّن أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم، 21 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بكُلفة تجاوزت 2.2 مليار ريال. كما وضع حجر الأساس لـ36 مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بكُلفة تجاوزت 1.9 مليار ريال، لخدمة سكان المنطقة، ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في قاعة التأسيس بديوان الإمارة في مدينة بريدة.

وأكد الوزير الفضلي أن هذه المشروعات النوعية نُفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس أعمال منظومة البيئة والمياه والزراعة وفق إستراتيجيات وطنية أُسست لتترجم رؤية المملكة الطموحة 2030، وتعكس حرص قادة البلاد على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.