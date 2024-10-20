شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تنظم ندوة علمية عن "الانتماء والمواطنة واجب ومسؤولية" والان نبدء بالتفاصيل

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احتياجات الوطن

تحقيق المواطنة

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء وبالتعاون مع فرع الوزارة في منطقة جازان صباح، اليوم الأحد، الندوة العلمية لمنسوبي المساجد والمراقبين (الانتماء والمواطنة واجب ومسؤولية) والتي جاءت برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.وتحدث فضيلة المدير العام، الشيخ خالد النجمي، في مستهلها عن أهمية هذه الندوة والتي تساهم في ترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال وأهمية الانتماء لهذا الوطن العظيم وقادتها.وأضاف أن المجتمع بشكل عام بحاجة لمثل هذه البرامج التي تهتم بالأمن الفكري وبيان خطر أرباب الفكر المنحرف.ورحب فضيلته بالمتحدث الضيف فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، الداعية المتعاون بالوزارة وجميع الحضور من مراقبين ومنسوبي مساجد ومدراء الإدارات ومراكز الدعوة.بينما بين فضيلة الشيخ محمد الهاجري خلال كلمته مفهوم المواطنة، حيث قال إنه الانتساب الحقيقي للوطن والدين فكراً ووجداناً، وذكر أن الاعتزاز الأفراد بهذا الانتماء عن طريق الالتزام والثبات على المناهج والتفاعل مع احتياجات الوطن.وأكد الهاجري أن الانتماء للوطن ليست كلمة تقال هي مسؤولية عظيمة يجب الامتثال بها ولا نحيد عنها، كما أوضح أن على المراقب أو الإمام أو الخطيب أو المؤذن مسؤولية إيصال رسالة الإسلام سواء كان باللفظ أو الفعل فكل عمل يقوم به محسوب أما له أو عليه.دعا فضيلته في ختام حديثه الجميع إلى تحقيق المواطنة والوقوف جنباً إلى جنب مع القيادة الرشيدة، وعدم الخروج عليهم والبعد كل البعد عن من يسول له نفسه تدمير وحدة وأمن هذا الوطن الذي نعيش فيه ثم نحمد الله على ما من به علينا من نعم وأهمها نعمة الإسلام والعقيدة الذي به يقع الأمن والرفاهية والعيشة الكريمة.وتعد هذه الندوة التي حضرها 414 مراقباً ومنسوب مساجد انطلاقة لعديد من المناشط ستقام مساء في عدد من محافظات المنطقة انطلاقاً من محافظة الريث بعد صلاة العصر ومحافظة بيش بعد صلاة العشاء، ويتم التنسيق لتنفيذها في بقية الادارات يومي الأربعاء والخميس القادمين.