شكرا لقرائتكم خبر اتفاقيات دولية وإطلاقات مليارية في "بيبان24" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بدر بن حمد القاضي، أن ملتقى بيبان 24 سيشهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات المحلية والدولية، والإعلان عن مجموعة من الإطلاقات المليارية، بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المشاريع الريادية من تحقيق النمو والاستدامة.

وأوضح أن الاتفاقيات والإطلاقات ستشمل عددًا من القطاعات التنموية الريادية، وعلى رأسها قطاعات التقنية والسياحة والترفيه والثقافة، في حين سيشهد الملتقى مجموعة من الجولات والفرص الاستثمارية والتي تستهدف رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في السوق المحلي، وذلك بحضور مجموعة من الشركات الاستثمارية والمستثمرين الملائكيين.

وأشار القاضي إلى أن تلك الاتفاقيات تستهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالإضافة إلى جذب العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمملكة، تعزيزًا لمكانتها بصفتها مركزًا نوعيًّا عالمي يحتضن الفرص الاستثمارية، كما من المتوقع أن يشهد إطلاقات نوعية عدد من المحافظ التمويلية الهادفة إلى تسهيل الوصول للتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويسهم "بيبان 24 " الذي تنظمه "منشآت" خلال الفترة من 5 - 9 من نوفمبر المقبل، في تعزيز نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال عبر دعم الرياديين الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، إلى جانب التركيز على نشر ثقافة الابتكار وجذب أفكار ريادية ذات مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي والدولي.