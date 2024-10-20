شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أبرز إحصائيات التعليم العام بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن أبرز الإحصائيات المتعلقة بالتعليم العام، إذ أظهرت هذه البيانات التطور المستمر الذي يشهده القطاع التعليمي في المملكة.

ووفقًا للتقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، بلغ عدد المدارس في المملكة 36,767 مدرسة، فيما وصل عدد المباني التعليمية إلى 21,973 مبنى تعليمي.

كما بلغ إجمالي عدد الطلاب في مختلف المراحل التعليمية 6,718,532 طالبًا وطالبة، منهم 3,388,993 من الذكور و3,329,539 من الإناث.



طلاب المراحل التعليمية

وفيما يخص توزيع الطلاب على المراحل التعليمية، أشارت الإحصاءات إلى أن عدد الطلاب في مرحلة رياض الأطفال بلغ 420,213 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية 3,268,709 طالبًا، منهم 1,162,166 من الذكور و2,106,543 من الإناث.

أما المرحلة المتوسطة، فقد سجلت عددًا إجماليًا قدره 1,571,957 طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد طلاب المرحلة الثانوية 1,457,653 طالبًا وطالبة.

وفيما يتعلق بالكوادر التعليمية، أوضحت الإحصائيات أن إجمالي عدد المعلمين والمعلمات بلغ 513,123، منهم 221,867 معلمًا و291,256 معلمة، وأبرزت البيانات أيضًا التوزيع المتساوي تقريبًا للمعلمين والمعلمات على مختلف المراحل التعليمية.



المؤسسات التعليمية

من جهة أخرى، كشفت الإحصاءات عن عدد الإداريين والإداريات في المدارس الذي بلغ 106,335، منهم 18,960 إداريًا و87,375 إدارية، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة في مختلف المؤسسات التعليمية.



تأتي هذه الأرقام لتؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع التعليم وتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال توفير بيئة تعليمية متطورة وشاملة لجميع الطلاب والطالبات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النهضة التعليمية في المملكة.

