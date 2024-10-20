شكرا لمتابعة خبر عن أمانة محافظة الطائف ومؤسسة منطقة الإبداع تتعاونان لطلاء وتلوين ممشى شارع الخمسين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود محافظ الطائف تم توقيع إتفاقية بين أمانة محافظة الطائف ومؤسسة منطقة الابداع لتلوين وطلاء ممشى شارع الخمسين بالطائف وهو أحد أهم الشوارع الرئيسية بمحافظة الطائف وتبلغ المسافة التي سيتم طلائها 3000 متر طولي على كلا الاتجاهين، وتهدف هذه المبادرة الى تحسن المشهد البصري والعمراني لهذا الشارع المميز وتحسين جودة الحياة لسكان المحافظة والمحافظات الأخرى وتشجيع مرتادي الشارع على ممارسة الرياضة مع الاستمتاع بالفن الجميل على الجزيرة الوسطية التي يزينها العديد من الأشجار والمقاهي بالإضافة الى العديد من المعدات الرياضية التي تم تأمينها من قبل أمانة الطائف لتشجيع المرتادين على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. كما تهدف الى تعزيز العمل المجتمعي لجعل الطائف مكانًا جذابا للمهرجانات .

تنشيط العلامات التجارية للرعاة المستهدفين..

زيادة الأعمال الفنية التي يمكن أن تضيف قيمة إلى الأماكن في الطائف.

* جذب التفاعل الاجتماعي والسياحة.

*إشراك الشباب في المجتمع لتسليط الضوء على الروابط الثقافية والتاريخية داخل مجتمعنا من خلال التاريخ المحلي والأنظمة البيئية والتقاليد الثقافية المتنوعة والرموز البصرية.

و أوضح د/ زهير عبد الرحيم ميمني استشاري تطوير الاعمال بمؤسسة منطقة الابداع أن المؤسسة تتبنى مثل هذه المبادرات الرائدة مع شركائها وفي مقدمتهم أمانة محافظة الطائف لتحسين المشهد البصري في مدينتنا العزيزة الطائف لتتبوأ مكانتها ضمن أفضل مدن بالعالم وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في بلادنا العزيزة وهو ما حرصت عليه قيادتنا الرشيدة ضمن رؤية ٢٠٣٠ ، و أوضح أن الدعم الا محدود من قبل صاحب السمو الملكي محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود والذي أعتمد تنفيذ هذه المبادرة وكذلك دعم سعادة أمين محافظة الطائف المهندس /عبد الله بن خميس الزايدي الذين كان لهما الأثر الكبير في تحفيز المؤسسة لتنفيذ هذه البصمة حضارية التي تدل على مدى إدراك القطاع الخاص لأهمية المشاركة مع الجهات الحكومية في تحسين جودة الحياة.

ومن جانب آخر صرح ا/ سلطان الحارثي مدير عام مؤسسة سلطان للتسويق الشريك التنفيذي للمبادرة بأن عروس المصايف الطائف تستحق كل المبادرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لإبراز الجانب المشرق لهذه المحافظة بقيادة محافظها الشاب الطموح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود.