شكرا لمتابعة خبر عن استعادة أكثر من 27 مترًا مربعًا من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، باستعادة موقعين من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية، بمساحة 27.5 ألف متر مربع، فيما أغلقت أحد مواقع الشاليهات وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية الممتلكات العامة.

وجددت الأمانة تأكيدها على تطبيق الأنظمة بحزم، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية بما يخدم مشاريع التنمية الشاملة، خاصة في المناطق الساحلية الحيوية، .

ويأتي ذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الممتلكات العامة.