شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب على المخدرات.. إحباط تهريب 692 كيلوجرامًا من القات بمنطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (255) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

كما قبضت الدوريات على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (127) كيلوجرامًا من نبات القات.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. دوريات حرس الحدود وفي منطقة جازان، قبضت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر على (13) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (185) كيلوجرامًا من نبات القات.

فيما أحبطت الدوريات في قطاع العارضة تهريب (125) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.