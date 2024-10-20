شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الباحة وعسير.. و"الدفاع المدني" يحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تبينهًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

وتشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها. الدفاع المدني وأهاب الدفاع المدني الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة لمثل هذه الحالات.

من ناحية أخرى، هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي سراة عبيدة وظهران الجنوب بمنطقة عسير، سالت على إثرها الأودية والشعاب.