شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. المملكة تستضيف مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف وتنظم المملكة لأول مرة ممثلة في الهيئة العامة للطرق، مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق تحت شعار "نبتكر للغد" بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق، خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجاري.

ويشهد حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق، ويتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وذلك تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر. السلامة على الطرق وسيستعرض المؤتمر؛ السلامة على الطرق ومستقبل الطرق من خلال سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية.

وسيتناول الحضور أهمية السلامة على الطرق والاستدامة في السياق الإقليمي، مع التركيز على أفضل الممارسات الدولية والتقدم التكنولوجي المتطور والدور التحويلي للذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تشكيل استراتيجيات النقل المستقبلية.

كما سيركز المؤتمر مناقشاته على حلول النقل المبتكرة والسياسات التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات والتكامل السلس للبنية التحتية لتعزيز السلامة على الطرق، ضمن برنامج "الطرق والنقل المستدامين"، وإبراز دور الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تعزيز التنقل بالإضافة إلى تحسين إدارة المرور، وتعزيز سلامة المركبات، والحد من التأثير البيئي. مجالات الذكاء الاصطناعي ويتضمن المؤتمر معرضًا يسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية والنقل المستدام، كما ستتاح فرص واسعة للتواصل بين المهنيين والتعاون وتبادل الأفكار.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من قيادات ومسؤولين قطاع الطرق من القطاع العام والخاص، وخبراء وكبار التنفيذيين ورواد من مختلف دول العالم، وذلك عبر جلسات حوارية مثرية، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الجهود المشتركة للارتقاء بقطاع الطرق، وتعزيز دوره التنموي في الاقتصاد العالمي.