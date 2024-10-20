السعودية | وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، عقد خلالها لقاءات ثنائية مع وزراء في الحكومة الإسبانية وقادة في القطاع الخاص، وبحث معهم تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، ومناقشة الفرص المشتركة في قطاعات صناعية إستراتيجية ومتقدمة، تشمل الطيران والسيارات والسفن.

وأكدت اللقاءات الحكومية للوزير الخريّف، التي حضرتها صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، والانطلاق من متانة العلاقات السعودية الإسبانية في شتى المجالات، إلى آفاق أوسع من التعاون الصناعي والتعديني، والاستثمار في الفرص المتبادلة، وخاصة في الفرص النوعية التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة للتعدين.

واشتملت تلك اللقاءات على اجتماعات ثنائية مع وزير الصناعة والسياحة ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال، ووزيرة الدولة للطاقة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الحكومة الإسبانية، إضافة إلى رئيس لجنة الصناعة والسياحة في مجلس الشيوخ، ومديرة المعهد الجيولوجي والتعديني في إسبانيا، فيما بحث معاليه مع رؤساء تنفيذيين لأبرز الشركات الإسبانية، الفرص المتاحة لنقل المعرفة والابتكار وتوطين تقنيات التصنيع في 12 قطاعًا صناعيًا واعدًا تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وبشكل خاص في قطاعات الطيران والسيارات والصناعات البحرية، إلى جانب مباحثات حول تطوير عمليات المسح الجيولوجي، وجذب الاستثمارات التعدينية، واستعراض الخدمات والممكنات المقدمة للمستثمرين في المملكة.

وتضمّنت اجتماعات معاليه مع قادة القطاع الخاص، شركة Drone Hopper، وشركة Ferroglobe، وشركة Reinasa Forgins & Casting، إضافة إلى شركة “IDIADA”، وشركة Xcalibur. كما التقى معاليه خلال الزيارة، أعضاء مجلس الأعمال السعودي الإسباني، وناقش معهم دور المجلس في دعم الروابط الاقتصادية بين البلدين، وجذب الاستثمارات للفرص النوعية المشتركة في المملكة وإسبانيا.

وزار الخريّف جامعة IE بمدريد، والتقى أعضاء هيئة التدريس ومبتعثين سعوديين، إلى جانب زيارته المعهد الجيولوجي والتعديني الإسباني، واطلع على المعروضات المعدنية في متحفه.

كما دعا معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الوزراء الإسبانيين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات التعدينية؛ لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي سينعقد في الرياض مطلع العام القادم.

وتأتي زيارة الوزير الخريّف إلى مملكة إسبانيا، برفقة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي؛ مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تصبح الصناعة السعودية رائدة عالميًا، عبر نقل المعرفة والابتكار الصناعي، والاستفادة من التجارب الصناعية المتقدمة، وعقد الشراكات الفاعلة لاستقطاب أحدث تقنيات التصنيع، إضافة إلى جذب الاستثمارات التعدينية، لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من القطاع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط