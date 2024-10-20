شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص المركبات وتعقيمها و12 شرطا للعاملين.. متطلبات جديدة لخدمة التوصيل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

شروط خدمة التوصيل المنزلي

متطلبات عامل التوصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لخدمة التوصيل المنزلي، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير وتحسين البيئة التي يتم من خلالها توصيل المواد الغذائية وغير الغذائية، بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة.وأوضحت أن متطلبات تصريح لخدمة التوصيل المنزلي وجود ترخيص بلدي ساري للمنشأة، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري للحصول على تصريح التوصيل المنزلي، فضلا عن عدم تجاوز مدة التصريح مدة الترخيص البلدي.وأوجبت الوزارة إرفاق بيانات المركبات المستخدمة في تقديم خدمة التوصيل المنزلي، وبيانات العاملين في تلك الخدمة، وفي حال الرغبة في التعاقد مع طرف ثالث لتقديم خدمة التوصيل المنزلي يلزم ارفاق بيانات الشركة/ الشركات المشغلة.واشترطرت في وسيلة النقل أن تكون مرخصة ومجهزة ومعدة للتوصيل المنزلي فقط، وأن يتم تنظيف المركبة وتجهيزاتها وتعقيمها بشكل دوري، وأن تتناسب درجة حرارة المركبة مع طبيعة المادة الغذائية.وفي حال توصيل الدواء، يجب أن تكون الأدوية التي يتم نقلها مغلفة في كيس مغلق من قبل المنشأة التي تقوم ببيع الأدوية.واشترطت على المنشآت التي توفر خدمة التوصيل المنزلي، تزويد الدراجات بصناديق مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ متينة، سهلة التنظيف والتطهير. ​​وحددت 3 أنواع للمركبات هي سيارة خاصة أو دراجة آلية وهي تناسب مرافق الغذاء مثل البقالات والأسواق المركزية والمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة للمواد غير الغذائي.أما النوع الثاني فهو مركبة نقل خفيف خاص، تناسب منشآت الغذاء مثل المخابز ومطابخ الولائم ومحلات البيع بالتجزئة والجملة للمواد غير الغذائية، أو النوع الثالث وهو مركبة نقل ثقيل والتي تناسب منشآت توصيل الأغذية مثل مراكز التموين، مراكز تصنيف اللحوم، ومنشآت المنتجات غير الغذائية مثل بيع الأجهزة المنزلية والأثاث. ​وأكدت الوزارة على تحقيق 12 متطلبًا لعامل التوصيل، والتي تتضمن حصوله على شهادة صحية، وارتداء الملابس الخارجية النظيفة، مع اعتماد زي موحد، والالتزام بوضع اسم المنشأة «أو العلامة التجارية» على الزي الرسمي للمنشأة أو على صندوق التوصيل.وألزمت عامل التوصيل بارتداء كمامة الوجه وقفازات اليدين في جميع أوقات التوصيل اثناء نقل المنتجات الغذائية، وعدم وضع صندوق الأغذية في المقعد المجاور للسائق.وأوجبت عليهم نظافة وتعقيم صندوق الأغذية قبل استلام المواد الغذائية، وألّا يكون به فتحات أو شقوق، وعدم إزالة أو فتح الختم اللاصق على المادة المنقولة من قبل السائق.واشترطت على عامل التوصيل أن يملك تصريح التوصيل المنزلي التابع لمنشأته، خلال عملية التوصيل، ويمنع ركن المركبة في المواقف المخصصة للمستفيدين، إلّا في حالات استلام الطلبات.وتتضمن متطلبات عامل التوصيل الالتزام بممارسات النظافة الشخصية الجيدة، مثل غسل الأيدي بانتظام وأن تكون الأظافر قصيرة ونظيفة وعدم التدخين أو الأكل أو الشرب أثناء توصيل المنتجات الغذائية، عدم العمل في توصيل المواد الغذائية في حال المرض أو الإصابة بجروح أو قروح معدية وأن يكون العامل لائق طبياً.وأوصت بحصول العاملين في نقل الغذاء على دورات تدريبية تثقيفية عن سلامة الأغذية. ​