شكرا لقرائتكم خبر عن الفضلي يوجه بمتابعة مقترحات تطوير الخدمات الزراعية في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

تطوير الخدمات

الدمام - شريف احمد - أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي حرص الوزارة على تلبية احتياجات المزارعين والمستثمرين، وتذليل أي عقبات تواجههم في الحصول على الخدمات.وأشاد خلال لقاءٍ مفتوحٍ مع المواطنين والمزارعين والمستثمرين بمنطقة القصيم، بالدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاعات البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة ترجمةً لتوجيهات القيادة في تحقيق مستهدفات جودة الحياة.وخلال اللقاء، استمع إلى مرئيات واستفسارات الحضور حول المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة، مثمنًا المقترحات التي تقدموا بها.ووجه الفضلي بحصر جميع الطلبات المقدمة والبت فيها وفق الأنظمة واللوائح، كما وجه بمتابعة المقترحات المقدمة والتي تخص تطوير الخدمات وتحسينها.وأكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير بيئة مستدامة ومزدهرة في منطقة القصيم.