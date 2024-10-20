شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال والنساء.. مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم، عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية "التخصصي".

وحددت مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية "التخصصي" للرجال يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024م، وحددت للنساء يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024م.

وأوضحت أن الاختبار سيكون خلال الفترة من 16 حتى 25 يناير 2025م