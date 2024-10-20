اخبار السعوديه

للرجال والنساء.. مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال والنساء.. مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم، عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية "التخصصي".
وحددت مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية "التخصصي" للرجال يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024م، وحددت للنساء يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024م.
وأوضحت أن الاختبار سيكون خلال الفترة من 16 حتى 25 يناير 2025م
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا